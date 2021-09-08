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Politika

Şentop Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü.

Sinan Uslu, Erbil Başay   | 08.09.2021
Şentop Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü

Wien

Şentop, 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nın kapanış oturumu sonrasında Kurz'un verdiği resepsiyona katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, resepsiyonda Avusturya Başbakanı Kurz ile bir araya geldi.

Birçok ülkenin parlamento başkanlarıyla da görüşen Şentop, Viyana'da konferans kapsamındaki temaslarını tamamladı.


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