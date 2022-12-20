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Politika

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, yarın Türkiye'ye gelecek

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 20.12.2022
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, yarın Türkiye'ye gelecek Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye ve Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler yer alacak.

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