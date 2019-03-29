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Politika

'Sandıktan gönül belediyeciliği çıkacak'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sandıktan kardeşlik, huzur, gönül belediyeciliği çıkacak." dedi.

Zeynep Rakipoğlu,Mücahit Türetken   | 29.03.2019
'Sandıktan gönül belediyeciliği çıkacak'

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Maltepe mitinginde vatandaşlara hitap etti. 

"Maltepe değişime hazır mısın? Maltepe'de Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Baykan'ı başkan yapıyor muyuz? Maltepe'de gönül belediyeciliğine hazır mısınız?" diye alandaki vatandaşlara soran Yıldırım, "Evet" cevabını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Pazar günü sandıktayız. Sizinle el ele, gönül gönüle, Maltepe'yi, İstanbul'u daha ileriye taşımaya hazırım. Aziz milletimize güveniyoruz. Türkiye için nasıl gece gündüz çalıştıysak, şimdi Maltepe ve İstanbul için daha çok hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Geçen hafta Halkalı-Gebze banliyö hattının açıldığını anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açtığımız günden bugüne tam 5,5 milyon İstanbullu Marmaray'ı kullandı. İşte hizmet budur. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz çivi çakmamış, hiçbir hizmeti dokunmamış, millete hayrı dokunmamış insanların bu güzel şehre vereceği bir şey var mı? İstanbul'da olduğu kadar Maltepe'de de trafiği çile olmaktan çıkaracağız. Otopark meselesini çözeceğiz. Ulaşım kolaylaşacak. Size AK Parti sözü, cumhur sözü, Binali Yıldırım sözü veriyorum."

Ulaşımla ilgili projelerini anlatan Yıldırım, "İstanbul, gelecek 5 yıl için cumhuriyetin 100. yılına giderken, dünyanın parmakla sayılan büyükşehirleri arasında mutlaka yerine alacak. İstanbul'umuzun refahını artıracağız. İstanbul'umuzun huzurlu şehir olması için çalışacağız. İstanbul'un gecesi gündüz gibi aydınlık olacak." dedi.

Yıldırım, 5 yılda 500 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını, kendi işini yapmak isteyen gençlere de destek vereceklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı'na sandıktan çıkacak her oyun Türkiye, İstanbul ve Maltepe'nin aydınlık yarınları için önemli bir ışık olacağına dikkati çeken Yıldırım, "Benzemezler bir araya geldiler. Hiç heveslenmesinler. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Türkiye'nin birliği beraberliği, ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, canımızdan aziz bildiğimiz milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizdir. Sandıktan kardeşlik, huzur, gönül belediyeciliği çıkacak." ifadelerini kullandı.





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