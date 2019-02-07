Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Bizler, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak, onların açtığı yolda bayrağı, sancağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Uğur Baklacı

BİLECİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrul Gazi'nin attığı tohumun üç kıtaya, yedi iklime altı asır boyunca huzur, barış ve adalet götürdüğünü belirterek, "Bizler, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak, onların açtığı yolda bayrağı, sancağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte iki gün süresince ziyaret, temas ve istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Türbeyi ziyaret etmeden programlarına başlamak istemediğini anlatan Dönmez, "Onların attığı tohum, üç kıtaya, yedi iklime altı asır boyunca huzur, barış ve adalet götürdü. Bizler, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak, onların açtığı yolda bayrağı, sancağı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, "Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli vatandaşı mağdur ediyor. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı?" sorusu üzerine Dönmez, şunları kaydetti:

"Bununla alakalı zaten yarın TRT'de bir canlı yayında olacağız. Orada açıklamalarımızı yapacağız. Kısaca şu: Faturada üç bileşen var. 'Enerji bedeli' dediğimiz, üretim. Dağıtım ve iletim bedelinden oluşan, dağıtımın yansıtılmış hali. Bir de vergi ve fonlar var. Onları yarın detaylı bir şekilde açıklayacağız."

Bakan Fatih Dönmez'e, "Okul saatlerine ilişkin açıklamanız vardı. Onuna ilgili bir düzenleme yapıldı mı?" sorusu da yöneltildi.

Yetkinin valilerde olduğunu anımsatan Dönmez, "Valiler, gün ışığından azami derecede yararlanacak şekilde okulların eğitim saatini hatta resmi dairelerin mesai saatini ayarlama yetkisine sahip. Bu yönde zaten kararlar da alıyorlar. İl il bakmak, değerlendirmek lazım ancak zaten şu anda günler de uzamaya başladı. Bana son günlerde özellikle bu yönde bir şikayet de iletilmiş değil." diye konuştu.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde saygı nöbeti değişimini izleyerek dua eden Dönmez, daha sonra ilçede AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulundu.

Muhabir: Büşra Nur Özcan, Harun Kaymaz