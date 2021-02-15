Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,818.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da temaslarda bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Duygu Avunduk   | 15.02.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da temaslarda bulundu Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Trabzon

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Varank'ın, Vali İsmail Ustaoğlu ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmete alınan Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Varank, laboratuvar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Trabzon Valiliğine geçen Varank, valilik şeref defterini imzaladı.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı temsilcilerle Trabzon Valiliğinde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Vali Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile ilgililer katıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 945 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı 91 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da temaslarda bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da temaslarda bulundu

Trabzonspor, 2010-2011 sezonu şampiyonluğu için AİHM'ye başvuru yaptı

Sümela Manastırı'nın Dünya Miras Listesi'ne alınması hedefleniyor

Bakan Varank: Türkiye'yi dünyanın güçlü ekonomileri arasına sokmak istiyorsak uzay çalışmaları yapmak mecburiyetindeyiz

Bakan Varank: Türkiye'yi dünyanın güçlü ekonomileri arasına sokmak istiyorsak uzay çalışmaları yapmak mecburiyetindeyiz
Hamsi ihracatı 2021'in ilk ayında 920 bin dolar kazandırdı

Hamsi ihracatı 2021'in ilk ayında 920 bin dolar kazandırdı
Bakan Varank, Irak'ın petrolünü taşıyacak vagonları Kocaeli'den uğurladı

Bakan Varank, Irak'ın petrolünü taşıyacak vagonları Kocaeli'den uğurladı