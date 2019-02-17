Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir biçimde faaliyet gösteriyor. 20 teknoparkımızın da faaliyete geçmesi için yoğun çalışma yürütüyoruz." dedi.

ÇANAKKALE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, bu ilçenin tarih boyunca kıskanılan bir yer olduğunu belirterek, bütün medeniyetlerin Lapseki'yi elinde tutabilmek için büyük gayret gösterdiğini ifade etti.

Varank, yıllardır Çanakkale merkez belediyesini yönetenlerin, Eyüp Yılmaz'ın yerine getirdiği bu hizmetleri sağlayamadığını dile getirdi.

"Her türlü kumpasla mücadele ederek bugünlere geldik"

Bakan Mustafa Varank, bir yandan hizmet için koştururken, diğer yandan kendilerini ideolojiyle engellemeye, paçalarından tutup aşağı çekmeye çalışanlarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Kendilerinin "yatırım, istihdam, ihracat" dediğini ancak onların ise hepsini bir kenara bırakarak karanlık ittifaklarla Türkiye'nin geleceğini karartmak istediğini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Son 6 yılda yaşadıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz bu ülkede her türlü kumpasla mücadele ederek bugünlere geldik. En son 15 Temmuz hain darbe girişimiyle, siz değerli kardeşlerimiz sayesinde mücadele ederek o hain darbe girişiminin de üstesinde geldik. Birtakım çevreler, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmak, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesi çıkma yürüyüşünü durdurmak için hemen ön plana çıkıyor.

Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek vererek tekrar hem belediyecilikte AK Parti'nin arkasında olduğunuzu hem de Türkiye'nin kutlu mücadelesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğunuzu göstereceksiniz."

"Teknoparklarda 5334 firma faaliyet gösteriyor"

Varank, Çanakkale Teknopark'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada ise rekabet gücünü kalıcı olarak artırmanın teknolojiyi geliştirip üretmekle mümkün olduğunu söyledi.

Fikri, Ar-Ge'yi, ürünü ve ticareti bir bütün olarak ele alan yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ettiklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Ülke menfaatleri için hayallerinin peşinden azimle koşan, hevesli ve heyecanlı gençler, girişimciler istiyoruz. Onlar için rahat çalışabilecekleri, farklı alanlarda iş birlikleri kurabilecekleri ve birlikte üretmeni̇n keyfine varacakları ekosistemler oluşturuyoruz. 'Yenilikçilik' dediğimiz şey, sadece tek bir kişinin eseri olamaz. Bunun için güçlü ve iyi çalışan bir ekosisteme ihtiyaç var. İşte biz de Bakanlık olarak, bu amaç doğrultusunda ilerliyoruz. Üniversiteleri, reel sektörü ve kamuyu en verimli şekilde bi̇r araya getirip inovasyon ruhunu harekete geçirmek istiyoruz. Teknoparklarımız bu verimli buluşmaya ev sahipliği yapan ekosistemin en önemli̇ mekanları. 16 yıl boyunca Ar-Ge ve yenilik reform paketleriyle, güçlü bir teknoloji geliştirme altyapısı inşa ettik. 2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, şu anda ülkemizin 54 şehrinde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir biçimde faaliyet gösteriyor. Kuruluşunu tamamladığımız 20 teknoparkımızın da faaliyete geçmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar 3,8 mi̇lyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor ve 42 bin 159 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor."

"Tüm süreci tek elden takip edeceği̇z"

Bakan Varank, girişimcilere kurumlar, geli̇r ve gümrük vergisi alanlarında muafiyetler tanıdıklarına değinerek, girişimcilerin satın aldıkları ekipmanları KDV'den muaf tuttuklarını belirtti.

İşletmelerin SGK priminin yüzde 50'sini devletin ödediğini hatırlatan Varank, "İstihdam edilen temel bilimler mezunlarının maaşlarına 2 yıl boyunca nakdi destek veriyoruz. Bakanlıkça, teknoparkların altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası için 1 milyar lira doğrudan katkı sağladık. Vergi teşvikleri ve hibelerin yanı sıra buralarda sunulan benzersiz hizmetlerde de katkımız var. Teknopark firmaları mentorluk, iş eşleştirmeleri, ticarileşme ve ihracat teşvikleri gibi alanlarda da destekleri̇mi̇zden faydalanıyor." ifadelerini kullandı.



Varank, teknoparklarda girişimcilerin drone tasarımından yazılıma, dijital oyunlardan biyoteknolojiye varan pek çok alanda önemli başarılara imza attığını dile getirdi.



Microsoft'un, Türkiye merkezli açık kaynak yazılım şirketi Citus Data'yı satın aldığını anımsatan Varank, şunları kaydetti:



"Şirketin satış tutarı yakında açıklanacak. Oldukça yüksek bir meblağla karşılaşmamız muhtemel. Global bir firmanın Türki̇ye'de teknoparkta faaliyet gösteren bir firmayla ilgilenmesi bize şunu gösteriyor; teknoloji tabanlı işlerde ciddi bir sıçrama potansiyelimiz, değerlendirilmesi gereken bir fırsat penceresi var. Potansiyelimizi daha da ileri taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni̇ dönemde sunduğumuz destekleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacak, fikirden ticarileşmeye kadar olan tüm süreci tek elden takip edeceği̇z. Böylece, rekabetçi ve katma değere odaklanan girişimlerin hızla büyümelerini teşvik edeceğiz."

Çanakkale Teknopark'a 10 milyon liradan fazla hibe desteği̇

Bakan Varank, 2012 yılında kurulan Çanakkale Teknopark'ı 2014'te faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak, 39 fi̇rmaya ev sahipliği yapan bu yerleşkenin, yüzde 100 doluluğa sahip olduğunu vurguladı.

Bu teknoparka 10 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini söyleyen Varank, şöyle devam etti:



"Bu yeni hizmet binası da desteklerimiz sayesinde hayat buldu. Sevindirici olan geli̇şme, bu yeni binanın da yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacak olması. İlk aşamada 300 Ar-Ge personeli burada istihdam edilecek. Büyüyen teknoparkımız, Çanakkale'nin ekonomik sıçramasına önemli katkılar sunacak. Üniversite gençliğine, parlak fikri olan girişimcilerimize ve üretmek isteyen herkese kapılarımız açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılda bilime ve araştırmaya büyük önem verdi̇k. Bu noktada savunma sanayisi önemli bir başarı hi̇kayesi̇ oldu. Ar-Ge önderliğindeki çalışmalar, yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranına sahip bir savunma sanayine kavuşmamızı sağladı. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun, diplomaside hangi̇ başarıları elde etmiş olursanız olun günün sonunda iş dönüp dolaşıp savunma sanayisindeki bağımsızlığınıza geli̇yor. İşte bu gibi merkezlerimiz, hedeflerimize ulaşmada ve tam ekonomik bağımsızlık mücadelemizde kilit role sahip. Burada elde edeceğimiz başarılar hepimizin yüzünü ağartacak."



Muhabir: Deniz Açık-Burak Akay