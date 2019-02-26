Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Tunceli'de yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Bu bedduayı FETÖ'den, Pensilvanya'dan öğreniyorlar. Dolayısıyla bu seçimde Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçim sonuçlarında olacak. Allah'ın izniyle biz onları sevindirmeyeceğiz, sandıktan büyük bir zaferle çıkacağız." dedi.

Varank, Elazığ'daki temasları kapsamında, Palu ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Bakan Varank, Palu'nun tarihi dokusunu ayağa kaldıracak yeni projeler hayata geçireceklerini belirterek, Murat Nehri'nin de turizme kazandırılacağını söyledi.

Daha sonra Kovancılar ilçesine geçen Varank, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma yapan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gecesini gündüzüne katarak, dur durak bilmeden memleketi için çalıştığını belirtti.

Son 6 yılda birçok kumpasla mücadele ettiklerini ifade eden Varank, en sonunda da hain darbe girişiminin üstesinden vatandaşın desteğiyle geldiklerini aktardı.

Bakan Varank, bölgede istihdama katkı sunacak bir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasına olumlu yaklaştıklarını kaydederek, "Eğer bir başvuru olursa, burada bir OSB kurarak yeni istihdam kapısı açmayı istiyoruz. Bu konuda size her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Varank, AK Parti'ye verilecek her oyun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesine verilecek destek olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sizin bu heyecanınız, emin olun zillet ittifakını korkutuyor. Değerli kardeşlerim, CHP'nin bir milletvekili var. İsmi Veli ama adına hiç yakışmayan işler yapıyor. Geçen gün çıkmış diyor ki; 'Eğer AK Parti'ye oy verirseniz, elleriniz kırılsın'. Ama sizler biliyorsunuz. Bu bedduayı FETÖ'den, Pensilvanya'dan öğreniyorlar. Dolayısıyla bu seçimde Pensilvanya'nın gözü de Kandil'in gözü de bu seçim sonuçlarında olacak. Ama Allah'ın izniyle biz onları sevindirmeyeceğiz, sandıktan büyük bir zaferle çıkacağız. Sizlere güveniyoruz."