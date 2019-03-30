Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kandil'in Pensilvanya'nın gözü seçimde olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Emin olun, Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak. Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir." dedi.
Kocaeli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı gösterdiği tavra ilişkin, "Orada görüyoruz ki, ismi gibi yüzü de Yusuf olan kardeşimiz efendiliğini hiç bozmadan tevazusuyla oradan ayrılıyor. Bu örnek gerçekten bizim davamızın hangi ahlak üzerinde yükseldiğinin çok güzel bir örneği. Ben buradan ifade etmek istiyorum. Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek." dedi.
Varank, partisinin Gebze kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, seçim döneminde 40'a yakın il gezdiğini belirterek, seçim maratonunun finalini Gebze'de yapmak istediklerini söyledi.
"Şimdi görüyorum ki iyi ki Gebze'ye gelmişiz." diyen Varak, vatandaşlara yoğun ilgi, alaka ve coşku için şükranlarını sundu.
Varank, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 miting yaptığını ve gece yarısı da uzun bir televizyon programına katıldığını aktararak, "Bugün de yine aynı şekilde sahada. Tıpkı mottomuzda dediği gibi, tevazuyla samimiyetle gayretle koşturan bir Cumhurbaşkanımız var. Bütün derdimiz Türkiye yürüdüğü bu yolda, hiçbir aksama yaşamadan aynen yoluna devam etsin. İşte bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm teşkilatımız, bu davaya gönül vermiş tüm neferlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında sahada koşturuyorlar." ifadesini kullandı.
"Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek"
Dün sosyal medyaya bir görüntü yansıdığını hatırlatan Varank, şunları söyledi:
"Bayburtlu bir gencimiz partimizin broşürlerini kapı kapı dolaşıp dağıtıyor. Gittiği bir adresteyse densiz bir kişinin hakaretine, alaycı tavrına maruz kalıyor. Bu kişi bu densizliğini marifetmiş gibi çekip yayınlamış. Orada görüyoruz ki ismi gibi yüzü de Yusuf olan kardeşimiz efendiliğini hiç bozmadan tevazusuyla oradan ayrılıyor. Bu örnek gerçekten bizim davamızın hangi ahlak üzerinde yükseldiğinin çok güzel bir örneği. Ben buradan ifade etmek istiyorum. Yusufların tevazusu, gayreti, samimiyeti tüm kibir dağlarını yerle bir edecek. Şunu artık birilerinin anlaması lazım. Millete yıllardır tepeden bakanlar, aşağılayanların dönemi 3 Kasım 2002'de sona ermiştir. Milletin iktidarı 17 yıldır iş başında. Kimsenin milletimize efendilik taslamasına müsaade etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz."
Bakan Varank, seçime artık sayılı saatler kaldığını belirterek, yarın milletçe yine çok kritik bir dönemeçte, ülkenin yarınlarını belirlemek için sandıklara gideceklerini kaydetti.
"Bu milletin değerleriyle alay edenlere milletimiz her zaman sandıkta hadlerini bildirmiştir." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz necip milletimizin ferasetine güveniyoruz. İnşallah yarınki seçimlerde de aynı tablonun yaşanacağına eminiz. Şimdi ben Gebze'de sizlere sormak istiyorum. Yarın, Bayburtlu Yusuf'a yaptıkları gibi millete tepeden bakan hadsizlere sandıkta hadlerini bildirmeye var mısınız? Yine 15 Temmuz gecesi milletimiz hainlerce şehit edilirken darbenin şerefine kadeh kaldıranların olduğu ortaya çıktı. Milletimiz o gece canı pahasına darbecilerle mücadele ederken bakıyorsunuz CHP Edirne Belediye Başkanı elinde kadeh darbeyi övüyor. Milletimizin değerlerine tahammülsüzlüklerini her defasında açık eden bu zihniyete yine tarihi bir dersi sandıklarda vermeye var mısınız?"
"Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir"
Yarın sandığa gidecek vatandaşlara seslenen Varank, "Emin olun, Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak. Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir. Dünyanın dört bir yanındaki mağdurun, mazlumun, kısık seslerin yarınki seçimden çıkacak sonucu beklediğini unutmayalım. Sorumluluğumuz çok büyük. Yükümüz çok ağır. 21. yüzyılın Türkiye'sini, tüm mağdurlar, mazlumlar, koca bir İslam coğrafyası için dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirmemiz lazım. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmiş, her alanda bağımsızlığını pekiştiren, üreten, refahını tabana yaymış bir Türkiye'yi inşa etmemiz lazım. İşte bunun için yarın sandıklara gideceğiz. Türkiye'yi inşallah seçimsiz geçireceği bir 4,5 yıla yarın kavuşturacağız. Tamamen yatırımlara, reformlara, atılımlara odaklanacağımız 4,5 yılla, 21. yüzyılı, Türkiye yüzyılı yapmaya çok ama çok yakınız." ifadelerini kullandı.
"Gebze, teknolojinin de merkez üssü olmalı"
Bakan Varank, "Gebze, teknolojinin de merkez üssü olmalı." diyerek, ülkenin ilk ve en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi'ni Gebze'de kurduklarını söyledi.
Bu vadinin yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınmayı harekete geçireceğini dile getiren Varank, şöyle devam etti:
"Bakanlığımız buraya 180 milyon lira kaynak tahsis etti. Yaptığımız bu yatırımın meyvelerini almaya başladık. Bakın daha dün çok önemli bir gelişme oldu. Bilişim Vadisi'yle Çin devi Huawei arasında iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol akıllı şehirlere odaklanıyor. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açmak istiyoruz. Tabii bunları 'milli teknolojiler', 'milli çözümlerle' hayata geçirmenin peşindeyiz. Bilişim Vadimiz, milli teknoloji hamlemizin önemli sac ayaklarından birisi. Bu vadi inşallah Gebze'yi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapacak."
Her gün büyüyen, gelişen Gebze'nin tüm ihtiyaçları ve taleplerinin, kendileri için öncelikli olduğunu söyleyen Mustafa Varank, Gebze'de bugüne kadar yakaladıkları uyumu 31 Mart'ta da devam ettirmek istediklerini ifade etti.
"Büyükgöz'ün Gebze için ortaya koyduğu tüm projeler benim de projelerim"
Varank, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Gebze adayı Zinnur Büyükgöz'ün, donanımıyla liyakat ehli bir isim olduğunu belirterek, "Daha da önemlisi Gebze'yi sokak sokak bilen, Gebze'nin tüm ihtiyaçlarına vakıf bir isim. Yavuzselim ve Hürriyet mahallelerindeki tapu sorunu, sayesinde çözüldü. Tapular veriliyor, bu süreçte tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"Zinnur Büyükgöz'ün Gebze için ortaya koyduğu tüm projeler benim de projelerim." diyen Varank, Büyükgöz'ün projeleriyle çevre, şehircilik, sanayi, teknoloji ve ulaşımda Gebzelilerin hayat standartlarının daha da yukarıya çıkacağını vurguladı.
Tüm bu projelere ellerinden gelen desteği sunacak ve Gebze'yi daha müreffeh yarınlara kavuşturmanın gayretinde olacaklarını dile getiren Bakan Mustafa Varank, yarın yapılacak seçimlerin Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.