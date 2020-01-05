Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Varank'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.