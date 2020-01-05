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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.

Dilara Zengin   | 05.01.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Varank'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

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