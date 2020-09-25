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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kobani soruşturmasına ilişkin, "Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız." dedi.

Hasan Namlı   | 25.09.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız

Diyarbakır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kobani soruşturmasına ilişkin, "Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız." dedi.

Varank, şunları kaydetti:

"Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa büyük yanılgı içindeler."

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