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Politika

"Sahil Güvenlik Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz hem de dünya için bir güvence olmaya devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu güzide kurumun leventleri, deniz üzerinde meydana gelebilecek her türlü suç ve acil duruma karşı hukuk, fedakarlık ve merhametle görev yapmaktadır." dedi.

Sertaç Bulur   | 18.06.2021
"Sahil Güvenlik Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz hem de dünya için bir güvence olmaya devam etmektedir."

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sürekli gelişen, teknolojisini ve kurumsal kapasitesini yükselten Sahil Güvenlik Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz hem de dünya için bir güvence olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Güneş karada başka, denizde başka batar" ifadesine yer veren Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının köklü mazisi, başarıları, kendi emsalleri içinde küresel ölçekteki itibarı ve gücüyle Türk milletinin yüz akı olduğunu vurguladı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Temeli 1886’daki 'Kordon Bölükleri' ile atılan bu güzide kurumun leventleri; üç tarafı denizlerle çevrili güzel vatanımızın kıyılarında göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı; alkol, sigara, akaryakıt kaçakçılığı; çevre kirliliği ile mücadele, kazazede tahliye, tıbbi tahliye gibi deniz üzerinde meydana gelebilecek her türlü suç ve acil duruma karşı hukuk, fedakarlık ve merhametle görev yapmaktadır.

Özellikle 21. yüzyılın küresel güvenlik sorunlarıyla doğrudan temas etmesine rağmen, görev alanında en küçük bir eksiklik göstermemesinin yanı sıra, sürekli gelişen, teknolojisini ve kurumsal kapasitesini yükselten Sahil Güvenlik Teşkilatı, sorumluluk sahasında hem ülkemiz hem de dünya için bir güvence olmaya devam etmektedir.

2016 yılında personel profesyonelleşme oranı yüzde 71, bugün ise yüzde 100 olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, aynı periyotta konuşlandığı sahil şehri sayısını 25’ten 28’e, karakol sayısını 8’den 14’e, yüzen unsur sayısını 179’dan 194’e çıkarmak ve yenilemek suretiyle hizmet kapasitesini artırmanın ve kendini yarınlara hazırlamanın gayreti içindedir."

SAHMUS, SAHİLNET, SGRS gibi dijital sistemlerden siparişi verilen yerli ve milli üretim 105 yeni kontrol botuna, personel yetiştirmek için açılan iki yeni okula kadar pek çok yatırımın, kıyı güvenliğinin sağlanmasına verilen önemin ve Türkiye'nin bu alandaki gelecek vizyonunun göstergeleri olduğuna işaret eden Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki istikrarsızlık, denizlerdeki her türlü kaçakçılık, gelecek nesillerin bize emaneti denizlerimizin kirletilmesiyle mücadelesi; denizin ortasında kalmış mazluma umut olma sevdası, merhameti, vicdanı ve bu güzel ülkeye, bu aziz millete hizmet aşkıyla gurur kaynağımız olan Sahil Güvenlik Komutanlığının 39. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, karargahından kontrol botlarına, limanlarından karakollarına kadar her noktadaki tüm çalışanlarına şükranlarımızı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum."

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