Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
92,987.17
Altın
1,655.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 08.04.2020
Sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avrupa'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi devam ediyor
İngiltere Başbakanı Johnson, tedaviye cevap veriyor
Ekonomik İstikrar Paketi tüm kesimlere 'kalkan' oldu
Hollanda, Kovid-19'la mücadele kapsamında 'insanları dijital takibe almayı' planlıyor

Benzer haberler

Sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu