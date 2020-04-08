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Politika

Sağlık Bakanı Koca'dan, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da şehit ettiği 5 vatandaş için başsağlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 vatandaş için başsağlığı diledi.

Enes Kaplan   | 08.04.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da şehit ettiği 5 vatandaş için başsağlığı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Terör, acılı günlerimizi fırsat bildi. Diyarbakırımızın Kulp ilçesinde orman işçisi 5 vatandaşımız, sabah erken saatte işe giderken PKK tarafından şehit edildi. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hayat daima galip gelir, hayata kıyan yenilir." ifadelerini kullandı.

TBMM'ye teşekkür

Öte yandan TBMM Başkanlığına sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifine ilişkin de bir paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz."

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