Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.
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Gelecek yılın Lise 1’leri :) Şimdi saatlerin her saniyesi uzun. Sonra nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020