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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.
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Politika

Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere başarı diledi.

Fırat Taşdemir   | 20.06.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.


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