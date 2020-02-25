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Politika

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye 'koronavirüs önlemleri'yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tehdidine karşı verilen mücadele nedeniyle Bakanlığı kutlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.

Ferdi Türkten   | 25.02.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye 'koronavirüs önlemleri'yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehdidine karşı verilen mücadele nedeniyle Bakanlığı kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli, yeni koronavirüs tehdidine karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı bakanlığımızı ve ekibimizi kutladı. Açıklamasıyla kendisini bir kez daha yanımızda gördük. Teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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