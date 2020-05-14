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Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eczacılık Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Koca, tanının eczayla şifaya vardığını belirterek, tüm eczacıların Eczacılık Günü'nü kutladı.

Yıldız Aktaş   | 14.05.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eczacılık Günü'nü kutladı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tanının eczayla şifaya vardığını belirterek, tüm eczacıların Eczacılık Günü'nü kutladı, sevgilerini sundu.

Bakan Koca, Eczacılık Günü dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir kutlama mesajı yayımladı.

Koca, videoda, bu yıl ağır bir pandemiyle mücadele edildiğine, yılın ilk günlerinden itibaren neredeyse tek gündemin koronavirüs olduğuna dikkati çekti.

18 Mart'ta, salgının en üzücü günlerinden birinde, gece yarısı basın toplantısı düzenlediğini ve koranavirüs nedeniyle bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladığını hatırlatan Koca, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten ilk kaybımız, eczacılık mesleğini ileri yaşına rağmen sürdüren bir beyefendiydi. Tedavisini yakından takip etmiştim. İlk vefat, aynı zamanda, sağlık personelinden, ilk kayıp sizin içinizden oldu. Koronavirüs salgınında, hastane personeli yanında doğrudan risk altında olan diğer meslek grubu, siz eczacılarımıssınız. Fedakarca çalışmanız, gücünüz ve sabrınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Toplum sağlık çalışanlarını alkışlarken onlardan birini, diğerinden ayırmadı. Herkes bilir ki tanı, ecza ile şifaya varır. Dilimizde 'ilaç olmak' şeklinde bir ifade var. Bunun bir diğer biçimi de 'ecza olmak'tır. Ecza olan, bir madde değil, ondan öte bir şeydir. İlaç olan, insan ve insan davranışıdır. Sizlere toplumun neden bu denli sevgi ve saygı duyduğunu anlamak, buradan mümkündür. Sizler, hem uzmanlar hem hayatın içinde olan insanlarsınız. Muayene odasıyla eczane arasındaki mesafenin ne kadar kısa olduğunu en iyi hastalar bilir. Sizleri onlardan dinlemek gerekir."

Tüm eczacılara sevgilerini sunan Koca, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

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