ANKARA - YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, seçim sonuçlarının açıklanmasında Anadolu Ajansına (AA) yönelik haksız eleştiriler yapıldığını anımsatarak, "Ben bu eleştirileri şöyle algılıyorum; bugüne kadar yaşanan yenilgilere gerekçe oluşturma noktasında, Anadolu Ajansını hedefe koyma gibi yorumladım. Biraz da şöyle yorumluyorum; Anadolu Ajansının teknolojiyi kullanmadaki hızına bazıları yetişemediği için algılayamıyorlar, yanlış algılıyorlar." dedi.

Demircan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Anadolu Ajansına (AA) yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Anadolu Ajansının tarihte çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Demircan, "Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti daha kurulmadan önce kuruldu ve İstiklal Harbi sürecinde çok büyük görevler yaptı. Devletin 90 küsur yıllık tarihinde önemli roller üstlendi." diye konuştu.

"Yenilgilere gerekçe oluşturma noktasında, AA hedefe konuldu"

Seçim sonuçlarının açıklanmasında AA'ya yönelik yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirten Demircan, şunları söyledi:

"Ben, bu eleştirileri şöyle algılıyorum; bugüne kadar yaşanan yenilgilere gerekçe oluşturma noktasında, Anadolu Ajansını hedefe koyma gibi yorumladım. Biraz da şöyle yorumluyorum; Anadolu Ajansının teknolojiyi kullanmadaki hızına bazıları yetişemediği için algılayamıyorlar, yanlış algılıyorlar.

Anadolu Ajansı, bu işi çok güzel dizayn etmiş, çok başarılı bir şekilde sistematize etmiş. Onların umduğundan daha önce bilgiler gelince negatif bir tutum sergilediler. Bu haksızlıktır. Anadolu Ajansı, bu seçimde de geçmiş seçimlerde de gayet başarılı, dürüst, ilkeli hizmetini vermiş ve görevini yapmıştır."

