Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "İnşallah yeniden geleceğiz. Yeniden, bu asırda, bu dönemde belediyecilik nasıl olur bunu ülkemize, Türkiye'mize, bütün İslam alemine göstereceğiz" dedi.

KONYA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnşallah yeniden geleceğiz. Yeniden, bu asırda, bu dönemde belediyecilik nasıl olur bunu ülkemize, Türkiye'mize, bütün İslam alemine göstereceğiz." dedi.

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Karamollaoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısında, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bazı sorunlar, problemler olduğunu, Saadet Partisi'nin bu problemlere çözüm olacağını savundu.

Teşkilatta gençlere ve kadınlara büyük önem verdiklerini ifade eden Karamollaoğlu, kadın ve gençlerin seçim sürecinde fedakarlıkla çalıştığını söyledi.

Ülke geleceği için ümitlerini hiç kaybetmediklerine değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bazen soruyorlar, 'Şahsiyetli bir dış politika diyorsunuz. Şahsiyetli dış politikayı nasıl, kiminle uygulayacaksınız? İslam Birliği diyorsunuz. Geri kalmış ülkeler bir araya gelsinler, zulmedenlere karşı bir tavır sergilesinler diyorsunuz. Bunlar nasıl bir araya gelecek' diye soruyorlar. Bu, yöneticilerin tavrına bağlı. At binicisine göre kişner. Erbakan Hoca Konya'dan milletvekili seçildiği zaman İslam Birliği'ni hiç unutmadı. İlk adımı da Konya'da Kudüs mitingleri tertip ederek attı."

Karamollaoğlu, yerel seçim sürecinde büyük gayretle çalışacaklarını vurgulayarak, "Elini sıkmadığımız tek bir esnaf kalmayacak. Kapısını çalmadığımız bir tane hane, uğramadığımız köy kalmayacak. Herkes gayet nazik bir şekilde bizim varolduğumuzu, seçimlere girdiğimizi, prensiplerimizi bilecek." diye konuştu.

"İnşallah yeniden geleceğiz"

Milli görüşün başarılı belediyeciliğini gösterdikleri şehirlerden birinin Konya olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yeniden geleceğiz. Yeniden, bu asırda, bu dönemde belediyecilik nasıl olur bunu ülkemize, Türkiye'mize, bütün İslam alemine göstereceğiz. Bütün bunları el birliğiyle yapacağız. Maalesef belli bir maddi imkana sahip değiliz. Bugün Meclis'te bulunan partiler, grupları olanlar, hazineden en az 70 milyon para alıp kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Bizim faaliyetlerimizi ise sizler finanse ediyorsunuz. Allah razı olsun, herkes gücü yettiği kadar destek veriyor. Ancak daha fazlasını tedarik etmeye mecburuz."

Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa'yı aday gösterdiklerini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uyar da birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Temel Karamollaoğlu, daha sonra parti mensuplarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Muhabir: Melike Kınacı