Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz oylarımızı artırmak için bu seçime girmiyoruz, biz bütün yerlerde seçimi kazanmak için seçime giriyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, Deniz Baykal Kültür Merkezinde İzmir'deki belediye başkanlarının aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'de milli görüş belediyeciliğinin daha önce Kemalpaşa'da gördüklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şerafettin Kılıç'ın çok güzel projelerinin olduğunu anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz oylarımızı artırmak için bu seçime girmiyoruz, biz bütün yerlerde seçimi kazanmak için seçime giriyoruz. Kazanmak azmiyle yola çıktığınız zaman, ortamı siz oluşturursunuz, başkaları değil. Sadece oy artırma kararı ile yola çıkmak başarısız olmanın ilk işaretidir. Nereye gittiysem buna şahit oluyorum. İzmir'de özellikle buna şahit olmak da beni ziyadesiyle hem memnun ediyor hem de ne kadar kararlı bir duruşumuz var, kazanacağımız noktada ümidimi daha artırıyor."

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik problemi bir tek kendilerinin çözebileceğini ileri süren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz farklıyız, aynı zamanda herkesi kucaklayacağız. Bir hizmeti götürürken kesinlikle önce bizim yandaşlarımıza, en çok oy aldığımız yerlere değil, en ciddi ihtiyaç neredeyse oraya eğileceğiz. Eğer partizanlık devam ederse, yeni insanları kazanamazsınız. Problemi bizden başka Türkiye'de hiçbir parti çözemez, biz çözeriz. Sırf bir kapı aralamak için söyledim. Bunun ne manaya geldiğini anlamak için yahu batıya bakın, bizim karşılaştığımız problemlerle onlar da karşılaştı. Nasıl çözdüler, siz de onlarla benzer bir tedbir almakla mükellefsiniz."

Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Şerafettin Kılıç ise İzmir'e hizmet etmek istediklerini ve kendisiyle birlikte 31 adayın belediye başkanı olacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından partinin belediye başkan adayları tanıtıldı.