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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağım

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "(Bakan Koca'nın aşı daveti) Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim." dedi.

Fırat Taşdemir   | 15.01.2021
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağım

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşı davetinden dolayı teşekkür ederek, "Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesinde aşı olmaya davet etti. Nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim."

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