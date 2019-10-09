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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Hükümetin gösterdiği kararlılığı destekleriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "(Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat) Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı elbette destekleriz." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 09.10.2019
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Hükümetin gösterdiği kararlılığı destekleriz

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin, "Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı elbette destekleriz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karara değinen Karamollaoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, silahlı kuvvetlerimizin yurt dışına gönderilmesi konusunda kendisine daha önceden verilen yetkiyi uzatma kararı aldı. Elbette biz ülkemiz için tehlike arz eden durumlarda bu tip kararları almaya, yeri geldiği zaman askerimizi sevk etmeye de kararlıyız. Hükümetin bu noktada gösterdiği kararlılığı elbette destekleriz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, elektrik, köprü ve otoyollara yapılan zamlara da dikkati çekerek, "Zamlar herhalde eskiyi aratacak kadar ihtişamlı oldu. Ekonomi böyle giderse bundan sonra daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlerin geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapacağı toplantının iptal edilmesine ilişkin Karamollaoğlu, "Kendilerine verilen toplantı hakkını kullanarak bir yerde problemlerini görüşmeye ve seslerini de hükümete duyurmak istiyorlar." dedi.

Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine ise "Bu bir defa terbiyesizlik, saygısızlık ve küstahlık ama bu Trump'ın adeta kimliği haline geldiği için bunları saymaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

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