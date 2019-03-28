Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.27
Dolar
5.58
BIST 100
92,120.33
Altın
1,290.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Bin 389 seçim bölgesinde seçime giren tek partiyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partilerinin Türkiye'nin her seçim bölgesinde aday gösterdiğini belirterek, "Bin 389 seçim bölgesinde seçime giren tek partiyiz." dedi.

Gökhan Yılmaz   | 28.03.2019
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Bin 389 seçim bölgesinde seçime giren tek partiyiz

İstanbul

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Sancaktepe mitinginde yaptığı konuşmada, "Biz bu seçime giderken 'cepsiz ceketi' ortaya çıkardık. Bu ceketi giyip belediye başkanlığına oturacak olan belediye başkan adaylarımız ne yiyecekler ne de yedirecekler. Halkın parasına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacaklar, şeffaf olacaklar." ifadelerini kullandı.

Partilerinin Türkiye'nin her seçim bölgesinde aday gösterdiğini belirten Karamollaoğlu, "Bin 389 seçim bölgesinde seçime giren tek partiyiz." dedi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirme yapan Karamollaoğlu, "Açlık sınırında yaşayan 8-10 milyon insan var. Tarım çöktü, esnaf bitti. Dışarıdan yatırım için kimse gelmiyor. Artık bundan sonra bu milletin boş lafa karnı tok. Millet, saadete muhtaç, millet huzur istiyor. Bunun da Saadet ile sağlanacağını biliyor. Biz yeniden ülkemizi ihya edeceğiz. Mahalli idareler ilk adım olacak. Bütün mahalli idarelerin borçlarını devletten 1 kuruş alınmadan nasıl ödeneceğini göstereceğiz." diye konuştu.

Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul'un adaylıktan çekilmesine de değinen Karamollaoğlu, "Dün bizim Elmadağ ilçe belediye başkan adayımızı aldılar, neredeyse hapsettiler. Döve döve neredeyse zorla trene bindirdiler. Hani inenler bir daha binemiyordu?" ifadelerini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerinin oylarına talip olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini, "İnşallah bu seçimde Saadet Partimiz destan yazacak." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar
Cezayir nereye gidiyor?
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor

Benzer haberler

Şehit babası 'ittifak'a tepki göstererek adaylıktan çekildi

Şehit babası 'ittifak'a tepki göstererek adaylıktan çekildi

'PKK ile iltisaklı adaya YSK müsaade etmez'

'Asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacak'

'Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek'

'Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek'
'Mahalli seçimler olduğu için daha ziyade mahalli problemlerle ilgilenmeliydik'

'Mahalli seçimler olduğu için daha ziyade mahalli problemlerle ilgilenmeliydik'

'Seçimler huzur ve barış ortamında yapılmalı'

'Seçimler huzur ve barış ortamında yapılmalı'