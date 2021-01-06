Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Başörtüsü konusunda yapılan zulmü telin etmekle mükellefiz
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu "Bir kişi 'Başörtülü hakimden adalet beklemem' diyebiliyor. 28 Şubat'tan sonra başörtüsü taktığı için tahsil yapamayan on binlerce genç kızımızın olduğunu biliyoruz. Bu zulmü telin etmekle mükellefiz." dedi.
Ankara
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
TÜİK'in enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Karamollaoğlu, bu doğrultuda memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu, çalışan vatandaşların enflasyonun getirdiği yükü hissettiğini ve bunun altında ezildiğini dile getirdi.
Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Maalesef iktidara da bu noktada yardımcı olan bayağı insan var. Ortalıkta hiç fol yok, yumurta yokken bir kişi kalkıyor, 'Ben başörtülü hakimden adalet beklemem' diyebiliyor. Ne demek? Tam tersi. Aslında kendi inancından dolayı birtakım sıkıntılara uğramış bir hanımefendi, karşısına gelen insanlara nasıl davranacağını başkasından daha iyi bilir. Çünkü biz geçmişi yaşadık. 28 Şubat'tan sonra Türkiye'de başörtüsü taktığı için tahsil yapamayan on binlerce genç kızımızın olduğunu biliyoruz. Bir genç kızımıza yapılan bu zulmü telin etmekle mükellefiz. Bu iddialarda bulunanlar şunu bilsinler, bugünkü iktidara en büyük desteği bu tavırlarıyla veriyorlar."
Devleti yönetirken adalet ve liyakatin önde tutulması gerektiğini, aksi tutumun kaosa neden olacağını belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Onun için belli makama belli kişileri tayin ederken o makamda bu millete hizmet etsin, bulunduğu müesseseyi düzgün idare etsin istiyorsanız ehliyete önem vereceksiniz, yandaş tayininden vazgeçeceksiniz. Siz belli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz çok büyük hatalar yaparsınız. Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AK Parti'den aday olduysanız, belli bir siyasi sorumluluk üstlendiyseniz, şimdi sivil hayata döndüyseniz o zaman size itibar ediliyor. Ben Boğaziçine tayin olan Sayın Rektörü tanımıyorum. Okuyorum geçmişini ama Boğaziçi gibi bir üniversiteye de başka üniversitelere de bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim."
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının tahsiline ilişkin bir soru üzerine Karamollaoğlu, yakın zamanda üniversite öğrencileriyle görüştüklerini ve mağdurların sayısının fazla olduğunu aktardı.
Devletin üniversitede okurken kredi verdiği öğrencilerden, mezun olduktan bir süre sonra bu borcu ödemelerini istemesini yanlış bulduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Biz üniversitelerin her gence açık olması, öğretimin bedava olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.