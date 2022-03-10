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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı
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Politika, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Ali İhsan Çam   | 10.03.2022
Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Antalya

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