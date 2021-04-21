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Politika

RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın "Menderes benzetmesi" yaptığı yayınla ilgili inceleme başlattı

Ferdi Türkten   | 21.04.2021
RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Altay'ın "Menderes benzetmesi" yaptığı yayınla ilgili inceleme başlattı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle ilgili yayın hakkında inceleme başlatıldı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Altay söz konusu videoda, merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

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