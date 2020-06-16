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Politika

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif yasalaştı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Seval Ocak Adıyaman,Aynur Ekiz   | 16.06.2020
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif yasalaştı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

TBMM
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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