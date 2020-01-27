Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
TBMM
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.
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