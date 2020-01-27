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Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Politika

Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Ali Kemal Akan   | 27.01.2020
Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi komisyonda kabul edildi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

TBMM

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

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