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Politika

Putin'den Erdoğan'a seçim tebriği

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Kaan Bozdoğan   | 01.04.2019
Putin'den Erdoğan'a seçim tebriği

İstanbul

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.

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