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Politika

'Projelerinizi anlatırsınız vatandaş birimizi seçer'

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş "Asfaltınızı, parkınızı kim daha iyi yapacak, musluktan içilebilir suyu kim daha iyi akıtacak bunların yarışması var. Çıkarsınız projelerinizi anlatırsınız, vatandaş da birimizden birini seçer." dedi.

Kübra Kara  | 03.03.2019
'Projelerinizi anlatırsınız vatandaş birimizi seçer'

Ankara

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ayın birinden itibaren sizin asfaltınızı, parkınızı kim daha iyi yapacak, musluktan içilebilir suyu kim daha iyi akıtacak bunların yarışması var, o kişiyi seçeceksiniz. Çıkarsınız projelerinizi anlatırsınız, vatandaş da birimizden birini seçer." dedi.

Yavaş, Keçiören Yükseltepe'de açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin önemine işaret eden, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı vaatleri anlatarak oy isteyen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayın birinden itibaren sizin asfaltınızı, parkınızı kim daha iyi yapacak, musluktan içilebilir suyu kim daha iyi akıtacak bunların yarışması var, o kişiyi seçeceksiniz. Çıkarsınız projelerinizi anlatırsınız, vatandaş da birimizden birini seçer."

Mansur Yavaş, konuşmasının ardından Keçiören Sanatoryum Caddesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin de açılışını yaptı.

Yavaş, Sincan Temelli'de açık hava toplantısına katıldı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Sincan Temelli’de açık hava toplantısına katıldı. 

Burada vatandaşlara hitap eden Yavaş, Ankara’nın her tarafını organize sanayi merkezleriyle donatacaklarını belirtti.

Yavaş, "İlk yapacağımız iş, fuar alanını bir an önce bitirmek. Organize sanayilerin hepsine yardım edeceğiz. Bizler projelerimizi anlatacağız, sizler de hem bizi hem de rakiplerimizi dinleyip karar vereceksiniz." diye konuştu.

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