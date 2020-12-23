Portekiz Büyükelçisi Leitao, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Portekiz Büyükelçisi Leitao, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Leitao, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Leitao ve eşi ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.