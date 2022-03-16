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Politika

Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

16.03.2022
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.

Liderler, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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