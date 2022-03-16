Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak.
Liderler, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.