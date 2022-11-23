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Politika

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sinan Uslu, İsmail Çimen   | 23.11.2022
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

TBMM

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