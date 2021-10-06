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Politika

PAB Başkanı Pacheco TBMM'de ziyaretlerde bulundu

Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş ve PAB Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Kan ile ayrı ayrı görüştü.

Sinan Uslu   | 06.10.2021
PAB Başkanı Pacheco TBMM'de ziyaretlerde bulundu

TBMM

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesinin ardından PAB Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve PAB Türk Grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Kan, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, PAB Başkanı Pacheco'yu TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PAB Türk Grubu'nun 9 üyesi olduğunu hatırlatan Kan, "PAB'ın önem verdiği kadın temsili konusunda da iddialıyız. Üyelerimizin üçte biri kadın üyelerden oluşuyor. Toplantılarda da muhakkak bu hassasiyeti gösteriyoruz. Aynı şekilde genç temsili açısından iki genç üyemizle PAB'ın, gençlerin önünü açma konusundaki hassasiyetini, PAB Türk Grubu olarak biz de yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kan, PAB Türk Grubu'nda, Mecliste grubu bulunan 5 ayrı partinin temsil edildiğine dikkati çekti.

PAB Başkanı Pacheco, daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü.

Görüşmede, PAB Başkanı Pacheco'ya yeni görevinde başarı dileyen Elitaş, ülkelerin, birbirleriyle parlamenterleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri ilişkilerin, iyi bir müzakere ve uzlaşı örneği olduğunu söyledi.

PAB'ın, 179 ülke parlamentosunda oluşturulan, 130 yıldan fazla geçmişi bulunan bir kurum olduğunu belirten Elitaş, "PAB'ın hem küresel dayanışma hem uluslararası barış ve demokrasi hem de sürdürülebilir kalkınmada öncülük edeceğine, etmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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