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Politika

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ferdi Türkten  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Ankara

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