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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldığı 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda konuşuyor
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Politika

Ömer Çelik: (Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin "Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Selma Kasap   | 22.09.2020
Ömer Çelik: (Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin, "Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Gamba'nın SDG örgütünün yöneticileriyle görüşmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Ömer Çelik, Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz." dedi.

Yunanistan'la istikşafi görüşmeler

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan'la istikşafi görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye için görüşmelere başlamak açısından hiçbir sorun yoktur. Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana." 

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