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Politika

Oktay Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığının, okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı.

Hamdi Çelikbaş   | 08.09.2021
Oktay Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı

Ankara

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY yetkililerine, geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve onun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, esasen Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir. Kınıyorum!" ifadesini kullandı.

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