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Politika

Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisinin TÜRKPA'ya "gözlemci" üye olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin dün, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu'nda teşkilatın "gözlemci" üyeliğine kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Harun Kutbe  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisinin TÜRKPA'ya "gözlemci" üye olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin Ankara'da gerçekleşen 12. Genel Kurulu'nda, KKTC Cumhuriyet Meclisimizin gözlemci üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Meclisimizin TÜRKPA'da oy birliğiyle gözlemci üye statüsü elde etmesi bizleri gururlandırmıştır. KKTC geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güzel gelişme Türk dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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