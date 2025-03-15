Numan Kurtulmuş: En kısa süre içerisinde terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye’yi, bir bölgeyi kurmak nasip olacaktır
TBMM başkanı Numan Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) En kısa süre içerisinde silahlardan, terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye’yi, terör örgütlerinden temizlenmiş bir bölgeyi kurmak nasip olacaktır." dedi.
İstanbul
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