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Politika

Numan Kurtulmuş: En kısa süre içerisinde terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye’yi, bir bölgeyi kurmak nasip olacaktır

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) En kısa süre içerisinde silahlardan, terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye’yi, terör örgütlerinden temizlenmiş bir bölgeyi kurmak nasip olacaktır." dedi.

Ali Kemal Akan  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Numan Kurtulmuş: En kısa süre içerisinde terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye’yi, bir bölgeyi kurmak nasip olacaktır

İstanbul

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