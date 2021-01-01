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Politika

Numan Kurtulmuş: Ayasofya Cami-i'nin açılmasını 'felaket' gören zihniyet milletin başına gelmiş en büyük felakettir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, bir gazetenin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki gösterdi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 01.01.2021
Numan Kurtulmuş: Ayasofya Cami-i'nin açılmasını 'felaket' gören zihniyet milletin başına gelmiş en büyük felakettir

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını 'felaket' olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir." ifadesini kullandı.

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