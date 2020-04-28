Numan Kurtulmuş: Afrin'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'yi şiddetle kınıyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınıyoruz." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Kurtulmuş, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Mübarek ramazan ayında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu insanlık dışı suç, yapanların yanına kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.