Nihat Zeybekci İzmir için hazırladığı projelerini tanıttı

İZMİR

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve partililerin katılımıyla Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda İzmir projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Nihat Zeybekci, konuşmasında, İzmir'e gönüller yapmaya geldiklerini ifade etti.

İzmir'e çok şey katacağına inandıkları projelerini 10 ana başlık altında hazırladıklarına dikkati çeken Zeybekci, "10 numara İzmir hikayesini hep birlikte yazacağız. Ferhat, dağları dele dele İzmir'e geldi. Tarih, İzmir'e Smyrna yani en güzel ismi vermiş. Şu an zavallı Şirin'in hali pek iyi değil. Meselelerine baktığımızda durumu iyi değil." dedi.

Çanakkale-İstanbul ve Ankara-Antalya otoyolları ile şehre ulaşımın kolaylaşacağını hatırlatan Zeybekci, İzmir'in kuzey ve doğu hattı arasında bağlantılar ve tüneller bittiğinde 40 kilometrelik ikinci çevre yolu ile kent trafiğinin nefes alacağını söyledi.

Gaziemir batı ve doğu çevre yolu projesi, battı çıktılar köprülü kavşaklar ile kent trafiğini rahatlatacaklarını belirten Zeybekci, "Şehrin 28 noktasını tespit ettik. Battı çıktıları köprülü kavşak çalışmalarını ilk 2 yıl içinde yapacağız." diye konuştu.

İZKARAY Projesi

Karayolu ve Raylı Körfez Geçiş Projesi'nin (İZKARAY) ile kara, deniz ve raylı sistemi bütünleştireceklerini anlatan Zeybekci, proje ile Çiğli ve Balçova arasındaki yolculuğun 5 dakikaya ineceğini ifade etti.

Zeybekci, raylı sistem ağına yeni ulaşım hatları ekleneceğini vurgulayarak, "Buca-Fuar-Havaalanı, Göztepe-Gaziemir, Otogar-DEÜ, Otogar-Şehir Hastanesi-Katip Çelebi Üniversitesi, Narlıdere-Urla-İYTE, Otogar- Bayraklı arasında yeni metro hatları oluşturulurken, Halkapınar-Otogar arasında 2 olarak planlanan tünel sayısı 4'e çıkarılacak." dedi.

Dünyaya açılma hedefi

Nihat Zeybekci, Çandarlı Kuzey Ege Limanı Projesi ile İzmir'in Akdeniz havzasının en önemli lojistik merkezi olacağının altını çizerek, "Alsancak Limanı'nın şehir dışına taşınması konusuda yapılacak istişareler sonrası Çandarlı Kuzey Ege Limanı dünya yük taşımacılığı arasında önemli bir merkez haline getirilecek." ifadesini kullandı.

Alsancak Limanı'nın şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirileceğini vurgulayan Zeybekci, liman sahasında oluşturulacak yaşam merkeziyle bölge turizmine özellikle yabancı turistler sayesinde büyük katkı sağlanacağını aktardı.

İzmir'e özgü markalar

ESBAŞ gibi serbest bölgelerin sayısını artıracaklarını, organize sanayi bölgelerinin kurulamama sorununu da çözeceklerini, İzmir'i dünya pazarına çıkaracaklarını anlatan Zeybekci, "Biz İzmir'i pazarlamak deyince biri çıkıp 'İzmir'i satıyorlar' dedi. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmedi ki senin aklından çıkmadıysa bilemem." diye konuştu.

En önemli çalışmalarından birinin "Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi" olduğunu söyleyen Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Ürünleri AŞ'yi kurarak İzmir'e özgü markalar yaratacaklarını dile getirdi.

Suya indirim sözü

Suya büyük önem verdiklerine ve tasarrufu teşvik ettiklerine dikkati çeken Zeybekci, "Suda indirim yapacağız, 10-20 ton arasında su kullanımına yüzde 50 suda indirim uygulayacağız." diye konuştu.

Kentteki yapı yoğunluğunu "1 santimetrekare" dahi artırmayacaklarını söyleyen Zeybekci, yeşil alan miktarını ise 10 katına çıkaracaklarının sözünü verdi.

Diğer projeler

İzmir'de kent enstitüleri kuracaklarını, kadın eğitim, istihdam ve iş merkezleri kuracakları bilgisini veren Zeybekci, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Yerleşkesini spor hayatına kazandıracaklarını, yanında da Türkiye'nin ilk veledromunu yapacaklarını belirtti.

Zeybekci, Çeşme'nin sağlık, spor, kültür ve turizm merkezi olacağını kaydederek, İzmir'in tüm bölgelerindeki 4 ve 5 yıldızlı otel sayısını da iki katına çıkaracaklarını vurguladı.

İzmir Uluslararası Geriatri Merkezi yapacaklarını dile getiren Zeybekci, engellilere yönelik hizmetlerin geliştirileceğini, ayrıca otopark sorununu da çözeceklerini, otoparkların ilk 15 dakika ücretsiz olacağını belirtti.

"İzmir'in hayat kalitesi problemi vardır"

Zeybekci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Oyunuzu İzmir'e verin, İzmir'in buna ihtiyacı var. Bir yerel seçim geliyor, tercihte bulunurken doğru tartışalım. Bazı beceriksizliklerin ideolojik kılıfla örtülmesine müsaade etmeyin. İzmir'i İzmirliler kurtaracak, bize düşen hizmetkar olmak. İzmir'in hayat tarzı problemi yoktur. İzmir'in hayat kalitesi problemi vardır. Hayat tarzı problemi getiren varsa İzmir'e saygısızlık, hakaret, haksızlıktır. 21. yüzyılın Türkiyesinde hala bunları tartışıyor olmak ilkellik, gericiliktir ve yobazlıktır."

Zeybekci'nin projeleri

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci'nin, "10 numara İzmir" adlı programında, "Her Yol İzmir'e Çıkar", "Dünyaya Açılmak İzmir'den Başlar", "İzmir'de Çalışan Kazanır", "Mavi'nin Yeşille Buluştuğu Yer İzmir'dir", "İzmir Tarihine Sahip Çıkar", "Sahne Işıkları İzmir'de Hiç Sönmez", "İzmir'de Yaşamak Şehirli Olmaktır", "Şampiyonlar İzmir'den Çıkar", "Milano Değil Barselona Değil İzmir" ve "Hayat İzmir'de Güzel" başlıkları yer alıyor.