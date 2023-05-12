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Politika

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu

İsmet Karakaş  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu

Ankara

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.

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