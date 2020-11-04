Euro
9.90
Dolar
8.44
BIST 100
1,167.65
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun

Eski CHP Milletvekili İnce, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamdi Çelikbaş   | 04.11.2020
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun

Ankara

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Karar TV YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bu konudaki değerlendirmelerini önümüzdeki günlerde yapacağını aktaran İnce, "Ancak CHP'nin Genel Başkanı'nın yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da vaka ve ölü sayılarındaki artış sürüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Belçika Kovid-19 aşısı çıkana kadar sıkı tedbirleri sürdürmeyi planlıyor
Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var

Benzer haberler

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Hangi kanıtınız varsa ortaya koyun

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İslamiyet adına terör estiren kim olursa olsun hep beraber karşı çıkmak zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yasaların dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor

Deprem bölgesini inceleyen CHP heyeti: Fay hattı üzerinde bulunan bütün şehirlerde risk analizleri yapılmalı

Deprem bölgesini inceleyen CHP heyeti: Fay hattı üzerinde bulunan bütün şehirlerde risk analizleri yapılmalı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Fay yasasının arkasındayız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Fay yasasının arkasındayız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Deprem önlemleri konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Deprem önlemleri konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız