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Politika

Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'tan 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlatacağım

CHP'li Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.

Esin Işık   | 13.08.2020
Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'tan 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlatacağım Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak /AA

Ankara

CHP'li Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

İnce, burada yaptığı konuşmada, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.

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