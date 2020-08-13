Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'tan 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlatacağım
CHP'li Muharrem İnce, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.
Ankara
CHP'li Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi.
İnce, burada yaptığı konuşmada, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.
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