MİT Başkanı Kalın, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.
TBMM
Kalın, Meclis'te, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.
Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
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