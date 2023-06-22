Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Reznikov, yeni görevi dolayısıyla kutladığı Güler'e, başarı dileklerini de iletti.
Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksamadan işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Görüşmede, Türkiye'nin, 17 Temmuz'da süresi bitecek Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha belirtildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.