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Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Konya’da, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuşuyor.
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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Ahmet Sertan Usul  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Reznikov, yeni görevi dolayısıyla kutladığı Güler'e, başarı dileklerini de iletti.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksamadan işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin, 17 Temmuz'da süresi bitecek Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha belirtildi.


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