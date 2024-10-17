Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de ikili görüşmelere devam ediyor.
Güler, bu kapsamda Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.