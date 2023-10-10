Dolar
27.72
Euro
29.41
Altın
1,859.41
ETH/USDT
1,562.60
BTC/USDT
27,313.00
BIST 100
8,442.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Sarp Özer  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ankara

Güler'i, Melsbroek Havaalanı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.

Yarın NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmeler de bulunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır
Avusturya Başbakanı Nehammer: Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz
Hatay'da yapılan ilk köy tipi afet konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Türkiye ve Romanya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı

Bakan Güler: PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin meşru hedefimiz olacağının bilinmesini istiyoruz

Bakan Güler: PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin meşru hedefimiz olacağının bilinmesini istiyoruz
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya bir araya geldi
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret

Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet