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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'e gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 06.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'e gitti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Bağdat'taki temaslarını tamamladı.

Bakan Güler, daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Irak'ın Erbil kentine gitti. Güler, havalimanında yetkililerce karşılandı.

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