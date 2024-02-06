Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'e gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Bağdat'taki temaslarını tamamladı.
Bakan Güler, daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Irak'ın Erbil kentine gitti. Güler, havalimanında yetkililerce karşılandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.