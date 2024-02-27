Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İngiltere'de Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.
Daha sonra iki bakan başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.