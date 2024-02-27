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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İngiltere'de Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi.

Utku Şimşek  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Shapps ile bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Daha sonra iki bakan başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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